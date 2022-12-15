При выборе актрисы дали маху: над Чудо-женщиной теперь потешается каждый

Снимать экранизацию — дело неблагодарное. Зрители, досконально изучившие книжный источник, готовы разнести в пух и прах его киношный вариант. А если режиссер берется экранизировать произведение признанного классика, то шквала негодования не избежать.

Эта суровая участь постигла картину «Смерть на Ниле», сюжет которой основан на одноименном романе великой Агаты Кристи. История рассказывает о сыщике Пуаро, которому предстоит расследовать странное убийство, совершенное во время круиза. Главным промахом режиссера стал выбор актрисы Галь Гадот на роль богатой наследницы Линнет. Ранее она снималась в супергеройском фильме «Чудо-женщина», где смотрелась намного гармоничнее.

Что касается Линнет, то публика просто высмеяла эту героиню в фильме. По книге у нее светлые волосы и аристократичная внешность, в то время как Гадот — жгучая брюнетка со смуглой кожей. Гримеры даже не пытались придать ей сходства с оригиналом, поэтому поклонники книги остались крайне недовольны экранизацией.