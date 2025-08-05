При всех послали на три веселых: Мэдсен спас Тарантино от увольнения на съемках «Бешеных псов» — режиссер признался лишь после смерти коллеги

Молодой постановщик оказался не готов к работе с возрастными артистами, и это закончилось скандалом.

У Тарантино полно зубодробительных драк на экране, но одна из самых драматичных сцен в его карьере случилась за кадром — на съемках его дебютных «Бешеных псов». И если бы не один телефонный звонок, история могла бы пойти совсем иначе.

Все произошло в 1991 году. Квентин, еще зеленый новичок, снимал свой первый полнометражный фильм. На площадке был актер Лоуренс Тирни, которому хватало харизмы… и скандального характера. Он грубил, нарывался, и в какой-то момент прямо на съемках накричал на самого режиссера, «послав» его.

Тарантино сорвался. При всей группе он уволил Тирни. И тут же подумал: все, конец. Студия решит, что он неуправляем, и выгонит.

Но вечером раздался звонок.

«Квентин, это Майкл. Просто хотел сказать, что я уважаю тебя за то, что ты сегодня сделал. Это было необходимо. Он изводил тебя. Я уважаю тебя как режиссера и как мужчину. Я на твоей стороне, приятель. Спасибо».

Майкл Мэдсен не был суперзвездой. Он просто встал рядом. И в тот момент дал Тарантино (и студии) понять, что Квентин — не один.

Эту трогательную историю о своем друге режиссер рассказал на закрытой поминальной церемонии в Лос-Анджелесе. Сцена была теплой и грустной: фотографии, рукописи, воспоминания… Но эта история — не про траур. А про уважение. Про настоящую поддержку, которая остается в памяти на всю жизнь.

Майкл Мэдсен умер в июле от остановки сердца. Но в сердце Квентина Тарантино актер останется навсегда.

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