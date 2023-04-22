При виде «живого американского ангела» станет не по себе: так вот почему она пропала

Несколько лет назад о малышке Айре Мари Браун говорил весь мир. Юная американка получила прозвище «живой ангел» и «кукла Барби», ведь у девочки была уникальная внешность. Однако с годами Айра Мари круто изменилась, и теперь в ней не узнать ту неземную малышку.

Свой путь к славе Браун начала в бессознательном возрасте. Родители увидели, что их дочь растет невероятной красавицей, и обратились в модельное агентство. Девочке было всего два года, когда она стала звездой глянца, а вскоре и всего Интернета.

Фотографии «ангела» производили фурор. Публика не могла поверить своим глазам, глядя на «живую Барби»: неземной взгляд, светлые локоны, миловидное лицо. Но время шло, и внешность Айры Мари менялась. Сегодня модели 13 лет, и она уже не похожа на чудесную куколку. Браун стала пышкой, а ее лицо заметно округлилось.

Разочарованные поклонники модели не узнают свою любимицу, ведь та хрупкая и изящная девочки превратилась в самую обычную школьницу, да еще и с лишним весом. Эти перемены объяснимы, ведь Айра Мари стала подростком, и ее тело обретает женственные очертания. Однако теперь у нее уже не получится эксплуатировать образ «ангелочка», поэтому модельная карьера девушки идет на спад.