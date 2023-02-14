При виде японской Бейонсе вам станет дурно: она весит 100 килограммов (фото)

Модель из Японии по имени Наоми Ватанабе стала суперзвездой на родине. Она прославилась своими пародиями на Бейонсе, а также необъятной фигурой — вес девушки составляет 100 килограммов при росте 156 сантиметров. Такие параметры являются редкостью для жителей Японии.

Наоми обрела скандальную славу после того, как появилась на обложке глянцевого журнала. Тут же последовал шквал общественного негодования, после чего многие издания долго боялись размещать на первую полосу моделей плюс-сайз. Народное возмущение можно понять, ведь внешность девушки далека от стандартов красоты: пухлые щеки, двойной подбородок, шарообразная фигура и странный стиль, напоминающий клоунский.

Но общественная критика не волнует Ватанабе. Она призналась, что принимает себя во всем своем естестве и игриво называет себя «маршмеллоу». Наоми нравится ее тело, что многих подкупает. Лишний вес не стал препятствием для бурной личной жизни Ватанабе. Девушка часто выкладывает фотографии с разными бойфрендами, которых меняет как перчатки.