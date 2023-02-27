При виде Вадима Казаченко в 90-е россиянки сходили с ума: гляньте, что с ним стало сейчас

Статный брюнет Вадим Казаченко в 90-е был любимцем всех россиянок. Исполнитель хитов «Белая метелица» и «Больно мне, больно» с тех пор кардинально изменился, но, к огромному разочарованию поклонниц, не в лучшую сторону.

Совсем недавно Казаченко выбыл из шоу «Маска». Он стал первым участником, оказавшимся «за бортом» телепередачи. Артист вышел на сцену в костюме Дикобраза, за которым его никто не узнал.

Судьи предполагали, что под маской скрывается Владимир Винокур, Юрий Гальцев или Сергей Бурунов. Когда певец раскрыл свою личность, то все испытали шок — никто не был готов увидеть Казаченко под обликом Дикобраза.

В этом году артисту исполнится 60 лет. Вадим уже совсем не тот жгучий красавец, когда-то выступавший в цветастых рубашках и откровенных гламурных майках. Казаченко постарел, обзавелся морщинами, а его взгляд утратил былой блеск. Теперь Вадим облачается не в сексуальные наряды, а в громоздкие костюмы животных.

Впрочем, по словам артиста, он не расстроился своей неудаче на конкурсе. Казаченко поблагодарил всех судей и сказал, что ему вовсе не больно.