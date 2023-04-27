При виде сына Майкла Дугласа дух захватывает: он выиграл в генетическую лотерею (фото)

Легендарные голливудские актеры стараются как можно чаще выходить в свет со своими наследниками. Так публика быстрее привыкает к звездным детям, а их шансы получить серьезную роль становятся еще выше.

В отличие от многих своих ровесников, у сына Майкла Дугласа есть не только громкое имя, но и яркая, запоминающаяся внешность. 22-летний Дилан оказался настоящим счастливчиком, ведь он действительно выиграл в генетическую лотерею. От отца он унаследовал форму носа и волевой подбородок. А вот от красавицы матери ему достался темный цвет волос, карие глаза и лукавая улыбка.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас могут смело гордиться своим сыном. Юноша уверенно ведет себя на публике и перед камерами. При этом он не кажется заносчивым или высокомерным, что является большой редкостью для Голливуда. Если Дилан пойдет по стопам родителей, то на этом пути его точно будет ждать успех.