При виде счастливой пары вас бросит в дрожь: невеста старше жениха на 57 лет (фото)

Интернет-пользователи видели многое, но итальянцу по имени Джузеппе Д’Анна удалось их удивить. Для этого 19-летнему блогеру было достаточно показать свою возлюбленную — Марианну.

При виде этой счастливой пары никто не останется равнодушным. Дело в том, что Марианна — 76-летняя пенсионерка, годящаяся своему бойфренду в бабушки. Это не мешает возлюбленным целоваться на камеру. Более того, ранее они сообщили о том, что ждут пополнения.

Ролик, в кадрах которого можно увидеть снимки с УЗИ, произвел фурор в Сети. Многие отказываются верить в правдивость происходящего. Одни уверены, что Марианна и Джузеппе приходятся друг другу родственниками, которые решили разыграть многомиллионную аудиторию. Другие полагают, что пара попросту хайпует и ни о каких чувствах между ними не может быть и речи. Между тем блогер предпочел не обращать на критику никакого внимания.