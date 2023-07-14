При виде самого дешевого номера в отеле расхохочется любой: зато стоит 124 рубля в сутки

Многие боятся планировать путешествия в другие страны, оправдывая это тем, что конечная сумма окажется непомерно большой. Однако с появлением различных хостелов, недорогих столовых и даже относительно дешевых авиабилетов современные туристы тратят гораздо меньше денег. Но именно в Поднебесной решили шагнуть вперед.

В одной из китайских гостиниц стоимость номера составляет всего лишь 10 юаней (124 рубля в сутки). За эту смешную цену постоялец получает матрас, подушку, а также унитаз. Впрочем, есть существенный минус. В апартаменты можно войти только сильно согнувшись, поскольку высота потолка соответствует примерно половине человеческого роста.

Но туристы с ограниченным бюджетом будут в восторге от такого номера. Они не только сэкономят, но и изучат все достопримечательности города, поскольку вряд ли захотят надолго оставаться в такой крохотной комнате.