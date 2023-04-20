При виде пикантного фото Трусовой голова закружилась даже у иностранцев

Александра Трусова уже давно завоевала репутацию одной из самых талантливых и знаменитых российских фигуристок. Миллионы поклонников из десятков стран следят за каждым шагом 18-летней спортсменки, а та не стесняется привлекать внимание весьма чувственными публикациями.

Так, Трусова в своем личном блоге поделилась серией фотографий, сделанных во время ее отдыха в Дубае. Фигуристка позирует в зеленом пикантном купальнике, акцентирующем внимание на ее талии.

Фанаты остались в восторге от смелых снимков фигуристки. Под публикацией они оставили сотни комментариев. При этом среди сообщений можно увидеть и записи иностранных фанатов, которые также не смогли скрыть своего восхищения.