При виде пикантного фото «сына» Баскова у женщин закружилась голова

Бронислава Баскова уже много лет принимают за сына «натурального блондина» Николая. На самом деле связь с артистом у этого молодого человека лишь в том, что путевку в жизнь ему дала невеста главного тенора страны София Кальчева. Ну, и еще цвет волос.

Бронислав активно работает над своей карьерой в шоу-бизнесе. Парень записывает треки, участвует в кастингах, работает моделью и снимается в рекламе. И, как вся современная молодежь, Басков активно ведет социальные сети. Благодаря микроблогу количество поклонников и поклонниц у него резко увеличилось.

Стройный и накачанный молодой человек радует своих подписчиков довольно откровенными фото.

На одном из последних снимков Бронислав лежит на шезлонге, одетый только в яркие плавки. Фигуре красавца можно только позавидовать — такими данными не похвастается и его более известный однофамилец.