При виде него девочки-подростки прилипали к экранам: куда пропал красавчик из 90-х (фото)

В 90-е появилось немало секс-символов, один из них — Джерри О’Коннелл. Впервые на съемочную площадку он попал еще в детстве, снявшись в рекламе печенья, а в 11 лет уже блистал на больших экранах.

Всемирная слава пришла к актеру, когда он предстал в образе Куинна Маллори в культовом сериале «Параллельные миры». При виде него девочки-подростки теряли голову. Молодой и статный красавец стал заветной мечтой миллионов.

Показ популярного проекта завершился в 2000 году — за это время О’Коннелл изменился. Сегодня ему 49 лет, но актер по-прежнему хорош собой и востребован в профессии. Пусть и не так часто, как прежде, но он снимается в кино, и каждый раз его игра производит большое впечатление на поклонников.

В личной жизни артиста все тоже благополучно. С 2007 года он женат на своей коллеге по цеху Ребекке Ромейн. Пара воспитывает двух дочек-близнецов — 14-летних Долли и Чарли.