При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека

Юрий Никулин оставил большой след в отечественной культуре. Артист не только снялся в череде выдающихся кинолент, но и способствовал развитию советского циркового искусства. Цирк на Цветном бульваре в Москве существует и по сей день — после смерти мэтра учреждение возглавил его сын Максим.

Звездная семья работает в цирке в полном составе. Трудится в учреждении и младший Юрий Никулин, названный в честь знаменитого дедушки. 37-летний мужчина руководит отделом рекламы, занимается пиаром и различными спецпроектами.

Многие отмечают, что у Никулина-младшего можно найти черты знаменитого родственника. Впрочем, поклонники семейства сходятся во мнении, что больше всего Юрий Максимович похож на собственного отца.