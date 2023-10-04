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При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека

4 октября 2023 19:30
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека

Кровь не вода.

Юрий Никулин оставил большой след в отечественной культуре. Артист не только снялся в череде выдающихся кинолент, но и способствовал развитию советского циркового искусства. Цирк на Цветном бульваре в Москве существует и по сей день — после смерти мэтра учреждение возглавил его сын Максим.

Звездная семья работает в цирке в полном составе. Трудится в учреждении и младший Юрий Никулин, названный в честь знаменитого дедушки. 37-летний мужчина руководит отделом рекламы, занимается пиаром и различными спецпроектами.

Многие отмечают, что у Никулина-младшего можно найти черты знаменитого родственника. Впрочем, поклонники семейства сходятся во мнении, что больше всего Юрий Максимович похож на собственного отца.

«Вылитый папа», «От деда ничего и близко нет», «Он больше на своего отца похож!», «Копия Максима!» — комментируют снимок мужчины пользователи Сети.

При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), unsplash.com, @NEWSRuvideo / youtube.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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