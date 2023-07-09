При виде этой москвички мужчины хватаются за голову: ее мускулам позавидует любой

В юности Дарья Плужникова была полна комплексов. Девушка страдала от анорексии и весила всего 46 килограммов. К счастью, на ее пути появился молодой человек по имени Иван, который привил подруге здоровый образ жизни и любовь к спортзалу.

Плужникова настолько втянулась, что за три года набрала 26 килограммов мышечной массы. Красавица легко приседает со штангой весом в 110 килограммов.

Спортивная барышня активно участвует в соревнованиях и занимает призовые места на чемпионатах Москвы и Подмосковья.

Работает Дарья Плужникова фитнес-тренером и учит своих клиентов строить идеальное тело. Сама девушка в восторге от своей формы и совсем не находит себя перекаченной.