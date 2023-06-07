При виде честного фото улыбки Киркорова бросает в дрожь: нужно же себя так запустить

Филипп Киркоров проделал большую работу над внешностью, но упустил из виду немаловажную деталь. Музыкант не забыл обзавестись в кабинете пластического хирурга кубиками пресса, но не уделил должного внимания здоровью своих зубов.

Пока другие звезды российского шоу-бизнеса тратят баснословные деньги на голливудскую улыбку, экс-супруг Пугачевой довольствуется тем, чем его наградила матушка-природа. В молодости артист действительно не нуждался в помощи специалистов, поскольку его зубы были в идеальном состоянии. Но возраст сделал свое дело, и певцу давно пора принимать меры.

Сегодня улыбка знаменитости оставляет желать лучшего. Многие призывают исполнителя задуматься над визитом к стоматологу и сделать протезирование, чтобы не уступать другим своим коллегам. Но пока Филипп Бедросович не прислушивается к этим наставлениям.