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«При виде „черненькой“ оторопь берет»: группа «Тату» воссоединилась после скандала

5 сентября 2022 11:15
«При виде „черненькой“ оторопь берет»: группа «Тату» воссоединилась после скандала

Фанатам пришлось испытать разочарование.

Поклонники ждали этого события 10 лет. Юлия Волкова и Лена Катина, солистки группы «Тату», старательно избегавшие друг друга, все же нашли в себе силы забыть былые обиды и снова вышли на одну сцену.

Звезды воссоединились в Минске в рамках фестиваля Ovion Show после затяжного конфликта. Отрывками их выступления в социальных сетях поделился популярный телеведущий Дмитрий Борисов. Полноценного концерта не случилось, поэтому «Тату» исполнили лишь несколько своих наиболее громких хитов.

Теперь в Сети активно обсуждают триумфальное возвращение группы. Примечательно, что среди фанатов оказалось немало недовольных. При этом артисткам досталось не только за вокальные данные, но и за внешность. Особенно сильно разочаровала публику Волкова. «При виде „черненькой“ оторопь берет»: группа «Тату» воссоединилась после скандала

«Они, конечно, уже не те», «Все исполняли под фонограмму», «„Нас не догонят“ в 37 лет — это уже моветон», «При виде „черненькой“ оторопь берет», — обменялись мнениями интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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