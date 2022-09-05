«При виде „черненькой“ оторопь берет»: группа «Тату» воссоединилась после скандала
Фанатам пришлось испытать разочарование.
Поклонники ждали этого события 10 лет. Юлия Волкова и Лена Катина, солистки группы «Тату», старательно избегавшие друг друга, все же нашли в себе силы забыть былые обиды и снова вышли на одну сцену.
Звезды воссоединились в Минске в рамках фестиваля Ovion Show после затяжного конфликта. Отрывками их выступления в социальных сетях поделился популярный телеведущий Дмитрий Борисов. Полноценного концерта не случилось, поэтому «Тату» исполнили лишь несколько своих наиболее громких хитов.
Теперь в Сети активно обсуждают триумфальное возвращение группы. Примечательно, что среди фанатов оказалось немало недовольных. При этом артисткам досталось не только за вокальные данные, но и за внешность. Особенно сильно разочаровала публику Волкова.
«Они, конечно, уже не те», «Все исполняли под фонограмму», «„Нас не догонят“ в 37 лет — это уже моветон», «При виде „черненькой“ оторопь берет», — обменялись мнениями интернет-пользователи.