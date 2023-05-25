При виде бывшего Людки из фильма «Любовь и голуби» слезы наворачиваются: годы его не пощадили

Янина Лисовская прославилась после того, как сыграла Людку в комедии «Любовь и голуби». Однако после своего триумфа актриса не стала строить карьеру на родине. Янина закрутила роман с немцем и переехала с ним в Германию. Говорят, ради иностранного возлюбленного Лисовская даже бросила своего законного мужа.

Актриса на тот момент состояла в браке со своим коллегой Игорем Волковым. Он известен многим по картине «Михайло Ломоносов», где сыграл главную роль. Однако эта талантливая работа не стала залогом его славы и востребованности.

В 90-е Волков покинул кино на несколько лет. Страна переживала не лучшие времена, как и сам артист. Супруга оставила его ради немецкого воздыхателя и эмигрировала за рубеж. Работы у Игоря Юрьевича не было ни в театре, ни в кино. Чтобы прийти в себя, ему пришлось залечь на дно.

Пережив кризис, актер встретил свою настоящую любовь, с которой он счастлив и поныне. А вот в кино Волков по-прежнему снимается редко — роли, которые ему предлагают, артисту неинтересны.

Возможно, дело еще и в изменившейся внешности 63-летнего Игоря Юрьевича. Когда-то он был красавцем: магнетический взгляд, мужественные черты, стать. Но теперь Волков превратился в обыкновенного неприметного мужчину. Он поправился, «заплыл», обзавелся залысинами и усами. Годы не пощадили этого яркого актера.