При виде брошенной дочери Фоменко волосы становятся дыбом: гены не обманешь

Николай Фоменко в молодости был известен многочисленными романами не меньше, чем своими ролями. Актер четыре раза женился и разводился, официально является отцом четырех детей. Но одну из своих дочерей он увидел уже взрослой.

Второй супругой артиста была Людмила Гончарук. Пара прожила вместе десять лет, но затем Фоменко встретил Марию Голубкину и поспешил расторгнуть отношения. Его не смутило даже то, что жена на тот момент была в положении. Во время развода женщина находилась на последних месяцах, но удерживать мужа не стала.

Людмила родила дочь и назвала ее Дариной. Николай, поспешивший жениться на новой возлюбленной, никак в воспитании девочки не участвовал. Он даже не возражал, когда его наследницу удочерил другой мужчина и дал свою фамилию.

Сегодня Дарина Одинцова уже выросла и стала актрисой, как и биологический отец. Девушка старается держать родство в тайне, чтобы никто не думал, что своей карьерой он обязана бросившему ее родителю. Она состоит в труппе Театра на Литейной. С Фоменко она встречалась всего раз и был шокирован — наследница выросла невероятно похожей на него. Но интереса к судьбе дочери актер по-прежнему не проявляет.