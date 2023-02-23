При виде 77-летней звезды Голливуда вам станет не по себе: она забыла постареть

Многие голливудские звезды с годами теряют свою красоту и очарование. Но американской актрисе Хелен Миррен удалось избежать этой участи, ведь в свои годы она выглядит слишком роскошно, и это даже пугает ее поклонников.

Будущая звезда Голливуда прославилась после выхода скандальной исторической драмы «Калигула». Через пять лет за роль в фильме «Дневник террориста» Хелен получила приз Каннского фестиваля как лучшая актриса. Новый виток славы Миррен пришелся на нулевые, когда она поочередно сыграла королев Елизавету I и Елизавету II. До сегодняшнего дня артистка остается востребованной в профессии.

Стоит отдельно сказать о внешнем виде актрисы. В прошлом году ей исполнилось 77 лет, но она выглядит намного моложе своего возраста. Миррен находится в прекрасной форме и смело облачается в обтягивающие наряды.

Недавно звезда сериала «Королева» появилась на одном из мероприятий и повергла всех присутствующих в шок. Хелен облачилась в элегантное черное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Пользователи Сети отметили, что шея и декольте актрисы выглядят безупречно. Многие признали, что неувядающая молодость Хелен не только восхищает, но и ужасает.