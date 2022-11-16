При таких деньгах – такой вид: невеста Роналду оконфузилась на глазах у всех

Джорджина Родригес прославилась на весь мир романом со звездой футбола Криштиану Роналду. Благодаря своему возлюбленному она начала появляться на светских мероприятиях и красных ковровых дорожках, стала тратить на наряды внушительные суммы. Однако многие пользователи Сети не остаются в восторге от нарядов знаменитости, активно критикуя ее за отсутствие стиля.

Так, несколько дней назад Джорджина опубликовала в своих социальных сетях трогательный снимок, на котором гуляет со своими детьми. Поклонники не оставили без внимания публикацию, однако в первую очередь заметили не заботу знаменитости о малышах, а ее внешний вид. Дело в том, что при температуре в 12 градусов выше нуля и зеленых деревьях она решила примерить меховую шубу до середины бедра.

Помимо этого, фанаты отметили и сам фасон верхней одежды. Джорджина выбрала «шубу-гусеничку», состоящую из продолговатых полосок меха, которая вышла из моды уже несколько сезонов назад.

В социальных сетях пользователи обрушились с критикой на возлюбленную Роналду. Они призывают ее перестать кичиться своим богатством и как можно скорее нанять профессионального стилиста, который поможет ей избежать подобных конфузов в будущем.