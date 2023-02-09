При Табакове такого себе не позволяла: народ застыдил оголившуюся Зудину

Марина Зудина продолжает свою актерскую карьеру, оставаясь после смерти мужа, режиссера Олега Табакова, в центре всеобщего внимания. Пока одни восхищаются красотой и талантом актрисы, другие отмечают, что ее поведение оставляет желать лучшего.

Недовольные вновь активизировались после того, как вдова появилась на церемонии награждения премии «Золотой орел». Для выхода в свет Зудина выбрала черное платье с глубокой зоной декольте, продемонстрировав тем самым свою грудь. Многие заметили, что при Табакове артистка себе такого не позволяла.

К тому же довольно откровенно звезда ведет себя и в социальных сетях, и на экране. Например, актриса часто публикует фото, на которых запечатлена в весьма провокационных нарядах, которые, по мнению многих, явно не подходят ей по возрасту. Кроме того, знаменитость снялась в нашумевшем сериале «Содержанки», где количество постельных сцен зашкаливает. Теперь фанаты и хейтеры ждут выхода нового сезона проекта, чтобы посмотреть, какую грань на этот раз перейдет вдова.