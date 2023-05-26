При просмотре этой советской комедии можно умереть от скуки: хуже еще не снимали

Любители фильмов СССР всегда отдельно выделяли жанр комедии. По умолчанию считалось, что дурных смешных фильмов в Союзе просто нет. Да и как они могли быть, если львиную долю кинолент этого сложного жанра сняли признанные во всем мире гении Леонид Гайдай и Геннадий Рязанов?

Однако всем известно, что и на старуху бывает проруха. Этой «прорухой» и стала одна из самых провальных комедий в истории советского кино «Невероятное пари или истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». Согласитесь, уже одно название, которое придумал режиссер Владимир Мотыль, заставляет зевать.

Комедия снята особенным способом, в ней несколько новелл. И все они не вызывают ни смеха, ни расслабления. Они вызывают сон. Одним из посмотревших этот фильм оказался автор Дзен-канала «Горожанин». Разочарованный сюжетом, шутками и игрой актеров зритель заявил, что на просмотр обычного по длине фильма у него ушло три дня. Ни Станислав Садальский, ни Алексей Петренко, ни даже Ирина Муравьева не смогли своей харизмой и «влиянием» на умы поклонников спасти эту киноленту от жуткого провала. В этом уверен огорченный потраченным впустую временем зритель.