При царе это было на новогоднем столе у крестьян и дворян: сейчас кушанья забыты

Их больше не готовят на праздник.

Традиции празднования Нового года в России сильно изменились. Еще недавно считалось, что это семейный праздник, который нужно встречать дома. Сейчас все более популярной становится идея отправиться в путешествие или устроить вечеринку.

На протяжении веков обязательным остается лишь один атрибут праздника — богато накрытый стол. А вот меню с годами стало совершенно другим.

В советское время бой курантов встречали с оливье и заливным, мандаринами и селедкой под шубой. Сейчас предпочитают легкие закуски и деликатесы, хотя салаты многие тоже готовят — сказывается привычка.

Однако то, что в царской России для встречи Нового года готовили в каждой семье, теперь на столе не найти. Речь идет о пирогах.

В императорский период выпечка была обязательным атрибутом праздника. Можно было обойтись без солений и грибов, без запеченной дичи, но шанежки, калитки, кренделя и баранки делала любая хозяйка.

На севере пекли кулебяки с рыбой, в центральной части — сладкие пирожки и запеканки. На юге отдавали предпочтение кяте. Ее еще называют гата — это изделие из теста на начинкой из сахарной пудры и масла. Теперь до пирогов обычно дело не доходит: им предпочитают торты и пирожные. Да и те, как правило, в новогоднюю ночь не едят, оставляют на первое января.