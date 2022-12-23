Презрела американские традиции: завещание певицы Шер повергло в шок

Певица Шер всерьез задумалась о смерти после того, как столкнулась с большой бедой. Артистка потеряла любимую маму — 96-летняя певица и модель Джорджия Холт скончалась от осложнений, вызванных пневмонией.

Звезда призналась, что тяжело переживает утрату, из-за чего не может спать по ночам. Подробно о своем состоянии Шер рассказала в одной из публикаций в социальных сетях. Исполнительница заметила, что ее мама была яркой, веселой и невероятно талантливой женщиной, и подчеркнула, что она похожа на свою родительницу.

При этом Шер порассуждала и на тему своих похорон. Артистка презрела американские традиции, посчитав их слишком траурными. Знаменитость выступила против того, чтобы на церемонии прощания с ней все заливались горькими слезами. Завещание звезды повергнет в шок, но она хочет, чтобы те, кто придет проводить ее в последний путь, устроили вечеринку, чтобы как следует отпраздновать ее смерть.