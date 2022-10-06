Презирала русских: как на советского Карлсона отреагировала Астрид Линдгрен

Астрид Линдгрен — самая известная в мире детская писательница, книги которой ежегодно издаются миллионными тиражами по всему миру, в том числе и в России. А среди ее персонажей больше всего в нашей стране популярен мужчина в самом расцвете сил с пропеллером на спине. Конечно же, речь идет о Карлсоне.

Озвучивавший его в знаменитом мультфильме актер Василий Ливанов рассказывал изданию Wday , что лично встречался с Астрид Линдгрен во время ее визита в Москву. Тогда она специально попросила познакомить ее с актером, чьим голосом будет говорить Карлсон, хотя при этом ни слова не понимала по-русски.

Легендарная писательница сама поведала Ливанову о том, как придумала своего самого знаменитого героя. По словам Линдгрен, однажды она сломала ногу и, пока лежала у себя дома, ей пришла в голову мысль: было бы хорошо, если бы сейчас в окно залетело какое-нибудь милое и дружелюбное существо.

Вообще, отношение к русским у Астрид было довольно сложным: во время войны она работала в шведских спецслужбах и вела закрытые дневники, где часто позволяла себе откровенно негативные высказывания о нашей стране. Но на популярность писательницы и ее книг в СССР и России это, к счастью, никак не повлияло.