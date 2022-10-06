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Киноафиша Статьи Презирала русских: как на советского Карлсона отреагировала Астрид Линдгрен

Презирала русских: как на советского Карлсона отреагировала Астрид Линдгрен

6 октября 2022 07:30
Презирала русских: как на советского Карлсона отреагировала Астрид Линдгрен

Отношение к русским у легендарной писательницы было сложным.

Астрид Линдгрен — самая известная в мире детская писательница, книги которой ежегодно издаются миллионными тиражами по всему миру, в том числе и в России. А среди ее персонажей больше всего в нашей стране популярен мужчина в самом расцвете сил с пропеллером на спине. Конечно же, речь идет о Карлсоне.

Озвучивавший его в знаменитом мультфильме актер Василий Ливанов рассказывал изданию Wday, что лично встречался с Астрид Линдгрен во время ее визита в Москву. Тогда она специально попросила познакомить ее с актером, чьим голосом будет говорить Карлсон, хотя при этом ни слова не понимала по-русски.

Легендарная писательница сама поведала Ливанову о том, как придумала своего самого знаменитого героя. По словам Линдгрен, однажды она сломала ногу и, пока лежала у себя дома, ей пришла в голову мысль: было бы хорошо, если бы сейчас в окно залетело какое-нибудь милое и дружелюбное существо.

Вообще, отношение к русским у Астрид было довольно сложным: во время войны она работала в шведских спецслужбах и вела закрытые дневники, где часто позволяла себе откровенно негативные высказывания о нашей стране. Но на популярность писательницы и ее книг в СССР и России это, к счастью, никак не повлияло.

Фото: Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», 1968
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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