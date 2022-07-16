Презирал СССР? Шахназаров поставил точку в спорах о «Курьере»

Какие только смыслы не закладывали в «Курьера» зрители и рецензенты, но все они сходились во мнении, что фильм критикует советский строй. Такая точка зрения удивила Карена Шахназарова.

Сам режиссер никогда не воспринимал свою картину как послание обществу, хоть его персонаж — бунтарь, восстающий против системы.

«Все люди в 17 лет бунтари. А обществу я вообще ничего не хотел сказать. Я очень не люблю кино, которое высказывается. Я написал просто историю про молодого человека», — заявил постановщик в беседе с Ириной Шихман.

Шахназаров не понял позиции журналистки, которая в поведении главного героя разглядела критику власти и цензуры. Он, напротив, считал, что советская киносистема была устроена лучше современной: студии брали кредит на создание фильма в банке, который нужно было вернуть.

Чтобы не попасть впросак, съемочной группе нужно было приложить все силы, чтобы представить качественный материал. Вот что задавало планку, которую российское кино, финансируемое государством, достичь не может, разъяснил Карен Георгиевич в шоу «А поговорить? ».