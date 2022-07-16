Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Презирал СССР? Шахназаров поставил точку в спорах о «Курьере»

Презирал СССР? Шахназаров поставил точку в спорах о «Курьере»

16 июля 2022 13:51
Презирал СССР? Шахназаров поставил точку в спорах о «Курьере»

Режиссера поразила интерпретация зрителей.

Какие только смыслы не закладывали в «Курьера» зрители и рецензенты, но все они сходились во мнении, что фильм критикует советский строй. Такая точка зрения удивила Карена Шахназарова.

Сам режиссер никогда не воспринимал свою картину как послание обществу, хоть его персонаж — бунтарь, восстающий против системы.

«Все люди в 17 лет бунтари. А обществу я вообще ничего не хотел сказать. Я очень не люблю кино, которое высказывается. Я написал просто историю про молодого человека», — заявил постановщик в беседе с Ириной Шихман.

Шахназаров не понял позиции журналистки, которая в поведении главного героя разглядела критику власти и цензуры. Он, напротив, считал, что советская киносистема была устроена лучше современной: студии брали кредит на создание фильма в банке, который нужно было вернуть.

Чтобы не попасть впросак, съемочной группе нужно было приложить все силы, чтобы представить качественный материал. Вот что задавало планку, которую российское кино, финансируемое государством, достичь не может, разъяснил Карен Георгиевич в шоу «А поговорить?».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video