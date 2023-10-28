Презирал, и было за что: Градский до самой смерти воротил нос от Пугачевой

Алла Пугачева в кулуарах шоу-бизнеса славится тем, что сотворила немало тайных добрых дел. Например, она помогала морально и финансово Борису Моисееву, не прошла стороной и мимо бед семьи Валентина Юдашкина.

Однако есть у королевы российской музыкальной сцены и темная сторона. Эту сторону довольно осторожно, но все же приоткрыл в свое время в нескольких беседах с журналистами Александр Градский. Оказалось, за Пугачевой водился изрядный грешок. Примадонна не гнушалась присваивать себе чужие заслуги.

«Есть, например, такая группа “Браво”, которую я и Сережа Бондаренко, руководитель Московской областной филармонии, пробили в профессионалы и дали первый тур по Советскому Союзу. И они стали как бы профи, получили ставки. А потом оказалось, что это сделала Пугачева. Я помалкиваю, мне неинтересно», — обиженно рассказывал композитор в одном из интервью.

Правда, проверить порочащую доброе имя Аллы Борисовны информацию за давностью лет, скорее всего, уже никто не сможет. Да и вряд ли станет. Сегодня старые скандалы вокруг певицы давно уступили место новым и гораздо более масштабным.