Презирает женщин и скандалит: каким вырос сын Водонаевой из «Дома-2» от миллионера

У Алены Водонаевой растет будущая звезда «Дома-2». Сыну журналистки от состоятельного бизнесмена Алексея Малакеева на днях исполнилось 13 лет. И в этом возрасте Богдан уже не подарок.

Юноша часто фигурирует в социальных сетях мамы, но популярен не только по этой причине. В прошлом году он невольно спровоцировал нешуточный скандал, поделившись своим презрительным отношением к противоположному полу. От высказываний мальчика челюсть фанатов экс-участницы телестройки оказалась на полу.

Звездный наследник заявил, что он воспринимает женщин как швабру, пылесос и стиральную машину. Еще парнишка ценит в прекрасных дамах пышную грудь. И на этом, пожалуй, все.

Каким бы сексистом ни был Богдан, стоит отдать ему должное. Сын знаменитости подстраховался и уточнил: к своей маме он относится совершенно иначе и видит в ней только машину для уборки. Водонаева же, наблюдая за своим отпрыском, лишь иронизирует — мол, что выросло то выросло.