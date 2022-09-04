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Киноафиша Статьи Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай

Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай

4 сентября 2022 17:15
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай

Любопытный факт о режиссере повеселил его поклонников.

«На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди» — один из самых спорных фильмов Леонида Гайдая, но процесс его создания был одним из самых запоминающихся, так как съемки проходили в Америке.

Не все зрители замечали, но в титрах к фильму создатели выражали благодарность будущему президенту США Дональду Трампу. Дело в том, что бизнесмен в 90-е владел развлекательным комплексом «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити, где главный герой влипал в неприятности.

Известный своей любовью к кино Трамп не устоял перед возможностью появиться и в советском фильме, а потому поинтересовался у съемочной команды, не будет ли для него эпизодической роли по сюжету.

Леонид Иович не пошел ему на встречу и лишь отмахнулся, о чем сегодня жалеют некоторые его поклонники.

«Если бы Трамп снимался у Гайдая, то он бы сейчас не смог бы отмахнуться от амплуа пророссийски настроенного политика», — посмеялся один из них.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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