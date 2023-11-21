Прежнего Маликова больше нет: певец решился на радикальные перемены (фото)

Дмитрий Маликов на протяжении многих лет был верен одному образу. Поклонники привыкли видеть артиста длинноволосым романтичным мачо, но кумир миллионов выразил готовность избавиться от надоевшего амплуа.

Сердце звезды требует радикальных перемен. И касаются они не только внешнего вида.

«Пришло время поменять образ и репертуар», — заявил исполнитель в подписи к своему новому снимку, который опубликовал в социальных сетях.

Музыкант скопировал стиль такого известного американского рэпера, как Snoop Dogg, чем вызвал у фанатов приступ паники. Кроме того, многие сравнили знаменитость с поп-королем российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым, чьи эксперименты над внешностью сейчас не обсуждает только ленивый.