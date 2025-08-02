Прежде чем получить письма из Хогвартса: как выглядели 10 звезд «Гарри Поттера» в своих первых ролях (фото)

До магии, славы и фанфиков — просто юные актёры, не очень похожие на волшебников.

До того как их узнал весь мир, актёры «Гарри Поттера» успели поучаствовать в других проектах — иногда совсем мимолётных, иногда заметных, но почти всегда неожиданных. Эти роли не всегда были главными, но уже тогда в начинающих звездах кино можно было разглядеть огромный потенциал.

Некоторые выглядели совсем иначе — моложе, нелепее, менее уверенно. Другие, наоборот, казались уже сформированными, с той же энергетикой, что и в будущих культовых образах. Где-то видна ещё наивность, где-то — удивительное мастерство с первых шагов в кадре.

Интересно не только наблюдать за изменениями во внешности, но и за тем, как менялся стиль игры, мимика, тембр, повадки. Что-то явно прилипло к ним с годами, а что-то, наоборот, потерялось. В этом — вся прелесть сравнения.

Эти старые кадры вообще не похожи на то, что мы видели в «Гарри Поттере» — и тем ценнее увидеть, с чего всё начиналось. В этой подборке — именно такие моменты: первые шаги, первые взгляды в камеру, первая неуверенность и первая популярность.

Готовы увидеть, что предшествовало большой истории? Тогда листайте слайдер!

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