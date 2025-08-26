Превзойти Миядзаки смог только он: создал аниме, которое побило рекорд «Унесенных призраками» — прибыль устали считать

Меню
26 августа 2025 08:56
У гения есть достойный продолжатель его дела.

В мире анимации имя Хаяо Миядзаки долгое время звучало как символ абсолютного успеха. Его «Унесенные призраками» держали рекорд по кассовым сборам (в своем жанре) почти два десятилетия.

В 2016 году появился проект, который обошел культовый шедевр с особым размахом. «Твое имя» японского режиссера Макото Синкая собрал в мировом прокате почти 276 миллионов долларов, первым установив новый рекорд в аниме-индустрии.

Позже его побьет другой полнометражный мультфильм — «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"». Но здесь секрет успеха кроется в огромной фан-базе, которая образовалась благодаря одноименному сериалу.

Сегодня Синкая в Японии часто называют преемником Миядзаки — и после «Твоего имени» стало понятно, что это не просто красивое сравнение. Его фильм влюбил в себя миллионы зрителей, получил 98% свежести на RT, а также оценки выше 8 баллов почти на всех агрегаторах.

История на века

Сюжет начинается как романтическая фантазия: школьница Мицуха из тихого японского городка и парень Таки из шумного Токио внезапно начинают просыпаться в телах друг друга. Сначала это выглядит как забавная путаница, но очень скоро простая история превращается в сложную драму, где затрагиваются темы времени, судьбы, утрат и любви, способной преодолеть любые границы.

Синкай мастерски играет с ожиданиями: вместо легкого ромкома зрители получают историю, где сочетается юмор, трагедия и мистика.

Саундтрек от группы RADWIMPS стал отдельным феноменом: песни звучат органично в каждой сцене и создают атмосферу, которую хочется переживать снова и снова. И после премьеры их хиты появились в плейлистах миллионов фанатов аниме.

Ее хочется слушать снова и снова (я серьезно, весь треклист слушаю). Не к чему придраться, — говорят рецензенты.

Фото: Кадры из аниме «Унесенные призраками»(2001 г.), «Твое имя» (2016 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
