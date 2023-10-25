Превзошла саму себя: пьяная выходка Казючиц привела к проблемам с законом

Сеть пестрит противоречивыми сведениями об Анне Казючиц. Пока одни сплетники из каждого утюга твердят, что ведущая шоу «ДНК» — ангел, спустившийся с небес, другие неустанно раскапывают о жизни теледивы скандальные подробности.

Как оказалось, несколько лет назад ведущая угодила в очень крупный скандал. Причем по собственной вине, а вовсе не из-за третьих лиц. Согласно информации, которой владеет портал «СтарХит», нрав у Казючиц весьма буйный.

На звезду заводили самое настоящее уголовное дело. Ее лишали прав за пьяное вождение. Но это было полбеды. Оставшаяся без документа нарушительница попалась правоохранителям снова. Но уже тогда, когда лишенная прав вовсю рассекала по Москве с удостоверением сестры. Тогда-то она и «попала» на уголовку с изрядным штрафом — 200 тысяч рублей.