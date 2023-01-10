Превзошла оригинал: только посмотрите, как выглядит китайская Ким Кардашьян

Ким Кардашьян удалось то, о чем многим остается только мечтать. Имя модели давно является синонимом роскошной жизни, бешеной популярности и успеха. И все же стоит признать, что она не единственная в своем роде.

Например, в Китае есть своя Ким Кардашьян. Ее имя — Анджела Бейби. Знаменитость родилась в довольно богатой семье: ее отец — успешный бизнесмен. В подростковом возрасте она попробовала себя в качестве модели, а вскоре засветилась и на большом экране, что принесло ей славу. В результате блог Анджелы в социальных сетях оброс десятками миллионов фолловеров, из-за чего ее и начали сравнивать с американской звездой.

Любопытно, что Бейби, как и ее иностранную коллегу, не раз упрекали в любви к пластической хирургии. По мнению хейтеров, именно благодаря многочисленным операциям она может похвастаться необычайной красотой. На самом же деле Бейби превзошла оригинал исключительно благодаря генам. Это стало очевидным после того, как блогер запустила реалити, в ходе которого многочисленные эксперты пытались найти на ее теле характерные следы хирургических вмешательств, но так и не нашли.