Превзошла икону США: первая леди СССР сразила американцев наповал

Никита Хрущев за годы правления несколько раз встречался с американскими лидерами. Компанию ему в заграничных поездках составляла супруга Нина, которая шокировала иностранцев при личном общении.

Дело в том, что первая леди СССР не обладала эталонным стилем, как, например, супруга Джона Кеннеди Жаклин. Для многих она выглядела весьма просто, однако далеко не познания моды были ее сильной стороной. Как оказалось, Хрущева была прекрасным собеседником и могла поддержать совершенно любой диалог.

На каждой встрече люди тянулись именно к Хрущевой. С ней мечтали познакомиться, ведь знали о ее эрудированности и общительности. При этом о Жаклин Кеннеди, с которой их регулярно сравнивали, говорили совсем иначе: первая леди США отличалась холодом в общении и своим поведением часто отталкивала людей.

В итоге, как отмечают современники Хрущева, Нина стала его полноправным партнером и спутницей. Она поддерживала мужа во всем и всегда была с ним на равных.