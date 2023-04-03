Превзошла даже знаменитую сестру: из-за этой модели мужчины всего мира не спят по ночам (фото)

Кейт Мосс прославилась на весь мир не только своими карьерными успехами. Знаменитая модель регулярно оказывалась на страницах таблоидов из-за многочисленных скандалов, ведь ссорилась не только с дизайнерами и бизнесменами, но и с обычными поклонниками. И, как оказалось, ее младшая сестра Лотти решила пойти тем же путем.

В модельный бизнес Лотти попала в 2014 году, снявшись в черно-белой фотосессии. После этого модельные агентства завалили ее предложениями, из-за чего она в одночасье стала мировой знаменитостью.

Но вместо упорного труда Лотти выбрала скандалы. Она начала злоупотреблять алкоголем и запрещенными препаратами, регулярно попадая в светскую хронику. Помимо этого, она решилась на две пластические операции, увеличив себе бюст и губы, что весьма негативно восприняло ее рекламное агентство, разорвав с ней контракт.

Не так давно Лотти вновь привлекла внимание публики. Она зарегистрировала аккаунт на сервисе Onlyfans, где пользователи делятся откровенным контентом за пожертвования фанатов. Смелые публикации появляются и в ее социальных сетях, шокируя фанатов со всего мира. Часть пользователей Сети осыпает Лотти комплиментами, тогда как другие обвиняют ее в чересчур откровенном поведении и пошлости.