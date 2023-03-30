Превзошла даже Жади: вот кто из актрис «Клона» сегодня выглядит лучше всех

Сериал «Клон» закончился в 2002 году, подарив зрителям захватывающую историю любви. Зрители не раз признавались, что искренне полюбили главных героев и даже после закрытия проекта продолжают следить за их жизнью. При этом большее внимание публики привлекает Адриана Лесса, исполнившая роль Деузы.

Как отмечают пользователи Сети, прошедшие годы пошли только на пользу артистке. В 51 год знаменитость может похвастаться не только успешной карьерой, но и эффектной красотой. Несколько лет назад она даже участвовала в знаменитом карнавале в Рио-де-Жанейро, где сразила публику откровенным нарядом.

При этом другие звезды проекта, как уверены фанаты, не выглядят так эффектно как Лесса. По их мнению, многие актрисы перестали следить за собой или состарились, из-за чего в них сложно узнать некогда любимых героинь.