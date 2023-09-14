Превзошел во всем: Михалкову в этом фильме нашли неожиданную замену
Артист не ожидал такой подлянки.
Порой роли пишутся под конкретных актеров, чтобы они смогли максимально достоверно воплотить образ на экране. Однажды Никите Михалкову поступило заманчивое предложение сыграть главную роль в картине своего друга Романа Балаяна, но в итоге в фильме появился другой актер.
Сценарист Виктор Мережко писал сюжет с расчетом, что героя на экране воплотит Михалков. Однако, к разочарованию последнего, звезду картины «Я шагаю по Москве» не утвердили на роль в картине «Полеты во сне и наяву». Режиссер посмотрел киноленту «Мы, нижеподписавшиеся» и заприметил другого артиста.
Балаяну настолько понравилась игра Олега Янковского, что он попросил именно его сыграть архитектора Макарова. Никиту Михалкова такой поворот не мог не задеть, однако актер поступил мудро, все-таки согласившись появиться в одном из эпизодов картины.