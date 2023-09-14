Превзошел во всем: Михалкову в этом фильме нашли неожиданную замену

Порой роли пишутся под конкретных актеров, чтобы они смогли максимально достоверно воплотить образ на экране. Однажды Никите Михалкову поступило заманчивое предложение сыграть главную роль в картине своего друга Романа Балаяна, но в итоге в фильме появился другой актер.

Сценарист Виктор Мережко писал сюжет с расчетом, что героя на экране воплотит Михалков. Однако, к разочарованию последнего, звезду картины «Я шагаю по Москве» не утвердили на роль в картине «Полеты во сне и наяву». Режиссер посмотрел киноленту «Мы, нижеподписавшиеся» и заприметил другого артиста.

Балаяну настолько понравилась игра Олега Янковского, что он попросил именно его сыграть архитектора Макарова. Никиту Михалкова такой поворот не мог не задеть, однако актер поступил мудро, все-таки согласившись появиться в одном из эпизодов картины.