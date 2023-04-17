Превзошел отца: от взгляда на сына Кая из фильма «Тайна Снежной королевы» дух захватывает

Ян Пузыревский стал звездой в подростковом возрасте. Актер сыграл Кая в сказке «Тайна Снежной королевы». Роль мальчика с ледяным сердцем прославила его на всю страну и сделала кумиром советских школьниц.

Вопреки всеобщим ожиданиям, артист так и не смог построить успешную карьеру.

Судьба Пузыревского сложилась весьма трагично, а в 25 лет актера не стало. После школы красавец Ян женился на своей однокласснице Людмиле, которая буквально забрасывала его любовными письмами. Через пять лет после свадьбы в их семье появился сын Иштван, но к этому моменту брак Пузыревского трещал по швам. Актер вел себя агрессивно не только с женой, но и с мальчиком. Пара развелась, а вскоре Ян ушел из жизни.

После его смерти Людмила уехала вместе с сыном во Францию, где снова вышла замуж. Иштван пошел по стопам отца и тоже посвятил свою жизнь кино. Нет сомнений, что сына экранного Кая ждет большой успех. Иштван унаследовал от Яна не только талант, но и его изящную красоту. Многие считают, что он даже превзошел «холодного» отца и выглядит куда интереснее и живее.