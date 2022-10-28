Превзошел ловеласа из «Папиных дочек»: личная жизнь Самойленко удивит любого

Александр Самойленко прославился как один из ярких и талантливых современных актеров. Он одинаково убедительно играет и в комедийных сериалах, и в сложных драматических картинах. Однако мало кто из поклонников догадывается, как складывалась личная жизнь артиста.

Первую любовь Самойленко встретил еще во время учебы в театральном вузе. Будущая звезда начала встречаться со своей однокурсницей Инессой, а спустя некоторое время пара завела ребенка и официально зарегистрировали свои отношения. Однако роман артиста не был продолжительным: по слухам, он увлекся другой избранницей, а Инесса развелась с ним.

Второй раз узами брака актер связал себя с Еленой, с которой познакомился на открытии собственного ресторана «Маяк». Избранница ради актера даже ушла от своего мужа, но паре тоже не удалось сохранить крепкие отношения. После рождения сына Саши и нескольких лет совместной жизни они разошлись.

В третий раз Самойленко стал мужем работницы того же ресторана «Маяк» Евгении, однако и в этот раз роман закончился разрывом. Четвертой же избранницей артиста стала директор детского международного кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова. Пара снова решила завести ребенка и на свет появилась дочь Ева, которая в этом году отметила свое трехлетие. Самойленко, по данным СМИ, еще не отвел Наталью к алтарю, но публике неизменно представляет ее как законную жену.

Помимо этого, у Самойлова, судя по интервью, было множество коротких романов. Например, он встречался с актрисой Ольгой Ломоносовой и даже мечтал сделать ее своей женой, но она ответила отказом.