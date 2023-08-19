Превратился в гору мышц: Демида из «Каникул в Мексике» не узнать спустя годы

Демид Резин был одним из главных красавчиков на шоу «Каникулы в Мексике». При первом же появлении на проекте парень сообщил, что он мастер пикапа и может покорить сердце любой красотки. К сожалению, это заявление не сыграло ему на руку.

Девушки не воспринимали участника серьезно, хотя и благосклонно реагировали на его ухаживания. В результате у молодого человека было множество романов, но ни один так и не перерос в отношения. Во втором сезоне ситуация повторилась.

После выигрыша пяти миллионов на «Суперигре» Резин занялся своей карьерой. Сначала он попробовал свои силы в диджеинге, но добиться успеха не смог. Тогда парень переключился на инфобизнес.

Демид готовится к свадьбе со своей девушкой и воспитывает дочь от бывшей. Также молодой человек увлекся бодибилдингом и превратился в настоящего качка. Резина уже редко узнают на улицах даже фанаты «Каникул»: он стал совсем не похож на того пикапера, которого видели на шоу зрители.