Превратился в деда: как сейчас выглядит Мохаммед из «Клона» (фото)

Антониу Каллони, сыгравший Мохаммеда в «Клоне», вряд ли мог зацепить своей внешностью хоть кого-то из зрительниц. Мужчина невысокого роста, он не отличался ни красотой, ни фигурой и мог вызвать душевный трепет лишь благодаря доброму и порядочному характеру персонажа.

Сериал «Клон» принес ему большую популярность, там он сыграл прекрасного мужа и отца, верного семейным и религиозным традициям.

Сейчас Каллони отметил свой 60-летний юбилей, его внешность сильно изменилась. Он заметно похудел, в волосах появилась седина, взгляд стал более осмысленным и пронзительным. Актер ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом, пишет книги и продолжает играть в театре и кино. В личной жизни Антониу Каллони тоже все хорошо: со своей женой он состоит в счастливом браке уже 28 лет, до сих пор они живут душа в душу.