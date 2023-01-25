Превратили в городскую сумасшедшую: Дружинина после «Модного приговора» (фото)

С уверенностью можно сказать, что раньше было лучше.

«Модному приговору» подлежат не только обыкновенные женщины из глубинки, но и знаменитые артистки. В одном из выпусков телешоу главной героиней стала актриса Светлана Дружинина в сопровождении мужа Анатолия Мукасея и его друзей — Дмитрия Харатьяна и Михаила Мамаева.

Дружная команда «гардемаринов» в один голос заявила, что Светлана выглядит потрясающе, но от подарка в честь 84-летия отказываться неудобно. Актриса показалась в зрительском зале в довольно стильном образе, подчеркивающем ее статус, ничуть не старящем, а, наоборот, делающем ее более элегантной и утонченной.

Стилисты же «постарались от души»: Светлана Сергеевна предстала перед публикой в трех ярких образах, которые не только во многом переплетались с ее собственным стилем, но и добавили свежие нотки в образ Дружининой. Чего только стоит ярко-красный брючный костюм, отлично подчеркивающий фигуру и, что важно, передающий настроение самой актрисы. Однако общественность изменения не оценила. Можно увидеть такие комментарии: «Такая красивая женщина! А сделали городскую сумасшедшую старуху, которая надевает на себя все, что попало на глаза».