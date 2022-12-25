Превратилась в живой скелет: до какого состояния себя довела Барби из Одессы

Валерия Лукьянова давно мечтала стать настоящей куклой Барби. Для этого она сделала множество пластических операций и всегда старалась удерживать свой вес на отметке в 43 килограмма.

Модель решила отказаться от мяса и постоянно делала разгрузочные дни. Такие радикальные условия поставили здоровье девушки под угрозу. Когда она заболела коронавирусом, ее вес начал стремительно уменьшаться.

Она потеряла 5 килограмм и оказалась в критическом состоянии.

И без того худая девушка стала похожа на скелет.

Все же Валерия решила одуматься и избавилась от некоторых ограничений. Модель начала больше есть и даже стала просыпаться раньше ради завтрака. Кроме того, к обычным приемам пиши она добавила протеин. Все это дало положительный результат, и она набрала два килограмма. До нормы веса живой Барби ещё далеко, но она постепенно идёт к своей цели.