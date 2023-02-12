Превратилась в толстушку и растеряла красоту: в этой женщине не узнать одну из самых популярных актрис «нулевых»

Дети принесли ей не только радость.

Дженнифер Лав Хьюит прославилась благодаря главной роли в сериале «Говорящая с призраками». Кроме выдающегося актерского таланта, она обладала и хорошими вокальными данными. Записав несколько альбомов, она обеспечила себе любовь и ценителей музыки.

Актриса и певица обладала привлекательной внешностью и стройной фигурой, которую всегда старалась демонстрировать.

Она стала продвигать здоровый образ жизни и даже записала видео со своими уникальными упражнениями.

Поэтому поклонники девушки очень удивились, когда она вышла в свет в новом обличии. Дженнифер набрала лишний вес, и у многих возникли вопросы к ее образу жизни. Оказалось, что трансформация фигуры была вызвана беременностью. Когда-то худая красавица смирилась с новыми формами и изменившейся внешностью и продолжается сниматься в кино.