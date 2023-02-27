Превратилась в советского пенсионера: американцы пришли в ужас от Миллы Йовович

Есть определенные привычки, которые закладываются в людях с самого детства, и избавиться от них в зрелом возрасте практически невозможно. Так произошло и с актрисой Миллой Йовович, которая, проживая в Америке, занялась не самым типичным для этих мест хобби.

Красавица до пяти лет жила в Москве и, по всей видимости, кое-что запомнила о нашей культуре. Теперь голливудская звезда, как и многие наши соотечественники, не прочь поработать и на огороде. Она уже научилась выращивать кабачки, огурцы, помидоры и лук. Кроме того, во время Хэллоуина ей не нужно тратиться на тыквы, поскольку в личном саду можно встретить и эти овощи.

Даже для современной российской молодежи такое занятие считается скучным и подходящим лишь для людей пенсионного возраста. А в США оно и вовсе не распространено, поэтому многие шокированы увлечением Миллы. Однако актриса не прислушивается к мнению окружающих и продолжает заниматься любимым делом.