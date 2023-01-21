Превратила трехлетнюю дочь в «ночную бабочку»: на что американки идут ради денег

Пэйсли Скотт Дикей прославилась на всю Америку уже в возрасте трех лет. Дело в том, что девочка принимала участие в конкурсах красоты для детей, а ее мать выбирала для дочери далеко не самые скромные наряды.

Так, в шоу «Коронованные детки» Пэйсли появилась в образе Джулии Робертс из мелодрамы «Красотка». Но на этом ее мать Вэнди Дикей не остановилась. Каждый раз она выбирала все более и более откровенные наряды для дочери, вдохновленные преимущественно образами девушек легкого поведения, и совсем не заботилась о репутации своего ребенка и ее состоянии.

Таким образом Вэнди намеревалась привлечь внимание к дочери и победить в конкурсе, заработав весьма крупную сумму денег. Сама Пэйсли при этом не была в восторге от идей матери и самого конкурса, но соглашалась в них участвовать из-за сладостей и подарков.

В итоге девочка после участие в шоу решила связать свою жизнь с телевидением. Сегодня ей уже 15 лет, и она может похвастаться участием в нескольких весьма популярных сериалах, например, «Никки, Рикки, Дикки и Дон» и «Красные браслеты», и не собирается останавливаться на достигнутом.