Превратила дом в «военную базу»: странное поведение Меган Маркл шокировало народ

Уже два года Меган Маркл и принц Гарри живут в США. Как не раз отмечали герцоги Сассекские, они переживают за безопасность своей семьи, поэтому пользуются собственной службой охраны. Однако, как оказалось, страхи заставили их превратить собственный дом в крепость.

Подробностями особняка знаменитостей поделился флорист Линн, который доставлял заказ в их дом. По словам мистера Линна, сначала он подъехал к главному входу жилища, но охрана отправила его к другим воротам. Там его встретило несколько военных, которые выглядели как солдаты, только вернувшиеся с поля боя. Наверх же флористу подняться не дали и забрали заказ у ворот.

«Там, наверху, как в Форт-Ноксе!» — цитирует слова мистера Линна портал Daily Express.

Пользователи Сети не оценили поведение герцогов. По их мнению, отношение Меган Маркл к собственной безопасности выглядит болезненно и странно.