Превратил жизнь жены в кошмар из-за нее: как выглядит женщина, с которой Бекхэм изменял любимой

Сейчас семья Дэвида и Виктории Бекхэм кажется идеальной. Секс-символ из мира футбола и хрупкая красавица-певица воспитали троих сыновей и дочь, а старшего наследника уже даже женили.

Но такая гармония в звездном семействе царила далеко не всегда. В новом документальном фильме экс-солистка Spice Girls вспомнила об измене супруга, которая превратила ее жизнь в кошмар. Это случилось в 2003 году, когда футболист работал в Испании, а исполнительница осталась с двумя маленькими детьми в Великобритании.

Вскоре пресса разразилась сенсационными новостями: у Бекхэма роман со своей помощницей Ребеккой Лоос.

Фигуристая девушка с золотистыми волосами и пышными формами была полной противоположностью худой брюнетки Виктории. Ребекка не скрывала интрижку с женатым спортсменом, а с удовольствием делилась подробностями их отношений в многочисленных интервью.

Футболист отрицал все ее заявления и даже уволил с должности помощницы. Сейчас Бекхэм признается, что не понимает, как его брак выдержал такое испытание. На тот момент супруги были в шаге от развода. Виктория нашла в себе силы простить мужа: вскоре она переехала к нему в Мадрид и родила третьего сына.