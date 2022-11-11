Превращается в мужчину: 52-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала оторопь (фото)

Наоми Кэмпбелл добилась больших успехов как модель, но со временем ее красота угасла. Сегодня внешность звезды вызывает у поклонников не восторг, а лишь недоумение.

Ранее многие осуждали знаменитость за то, что она носит парик. Актриса долгое время не комментировала это, но затем призналась, что действительно выходила в свет не со своими волосами. Своей шевелюры Черная Пантера лишилась из-за наращивания и постоянных укладок, которых требовала ее профессия. Теперь же у интернет-пользователей появился новый повод для критики в адрес артистки.

В Сеть попали свежие фотографии Кэмпбелл, на которых она вновь запечатлена в парике и брючном костюме свободного кроя. Образ модели публике не понравился: многие поспешили заметить, что из некогда привлекательной женщины она превращается в мужчину. «Зачем Уилл Смит накрасился?» — с усмешкой подметил один из интернет-пользователей.