«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

Фанаты только успели выдохнуть после второго сезона «Поднятия уровня», как получили еще один «жирный» анонс: Netflix готовит лайв-экшен по вселенной Сон Джин Ву. Только вот у западных аниме-экспертов всплывает тревожная аналогия — слишком уж похоже на сценарий, по которому в свое время пошла «Атака титанов».

Там тоже аниме-проект едва обрел культовый статус, как в производство запустили киноадаптацию. И чем все закончилось — помнят все.

Первый фильм собрал кассу, но разочаровал фанатов и критиков. Второй провалился окончательно, поставив крест на идее «живых титанов». Средние оценки на IMDb (5.0 и 4.7) говорят сами за себя.

Теперь та же угроза нависает над «Поднятием уровня». У Джин Ву и его армии теней слишком многое завязано на зрелищности, и воспроизвести это в лайв-экшене будет адски сложно.

Огромные статуи, магические врата, полчища монстров и сам Игрис с Беру — все это требует CGI уровня «Властелина колец», иначе зрителей ждет неловкий косплей на зеленом фоне.

Главная сила «Поднятия уровня» — динамика и стиль визуального повествования. Манхва и аниме держат напряжение за счет рисунка и монтажа. Но стоит перенести это в формат живого действия — и магия рискует испариться.

«Мы уже видели, как CGI-аттракцион без души превращается в фиаско», — настаивают обзорщики с FandomWire.

Так что вопрос не в том, «будет ли у Джин Ву крутой лайв-экшен», а в том, не получим ли мы еще один напоминание: аниме и манхва хороши именно в своей стихии. И если студии наступят на те же грабли, что и Toho с «Атакой титанов», то даже тени из армии Джин Ву не помогут вытянуть этот проект.

